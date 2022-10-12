Модный дом Balenciaga создал костюмы для Королевской оперы Лондона

Королевская опера Лондона объявила о сотрудничестве с французским модным домом Balenciaga. Об этом сообщает издание Opera Wire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд предоставил театру костюмы для спектакля "Последние дни" по одноименному фильму 2005 года режиссера Гаса Ван Сента. Премьера состоялась в театре "Линбери" 7 октября. Труппа получила одежду из осенне-зимней коллекции дома 2022 года.

Костюмы создавал креативный директор дома Демна Гвасалия в сотрудничестве со стилистом Патриком Уэльде и автором либретто к оперному спектаклю Мэттом Копсоном.

Опера, музыку к которой написал композитор Оливер Лейт, посвящена, как и фильм, последним дням жизни лидера группы Nirvana Курта Кобейна, покончившего с собой в 1994 году.

В костюмах к спектаклю Демна Гвасалия постарались отразить эстетику альтернативной моды 90-х, однако не копировать ее полностью, предоставив зрителю, как заявил Мэтт Копсон, "нечто парадоксальное, что переносит в наши дни".

Восемь артистов на сцене одеты в технично деконструированные куртки, шубы и пуховики в сочетании з джинсами-оверсайз.