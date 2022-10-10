Инфляция в Латвии побила 26-летний рекорд

Цены на товары и услуги в Латвии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 22,2%, что стало самым высоким показателем с 1995 года. Об этом сообщило Центральное статистическое управление республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, основной причиной инфляции стал рост расходов на продовольствие, транспорт и жилье. Так, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за год на 27,5%, а топливо - на 37,4%.

В августе среднегодовая инфляция составила 21,5%.