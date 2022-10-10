В Нидерландах увеличивается число закрывающихся компаний

Все больше малых фирм в Нидерландах либо закрываются, либо разоряются из-за резкого роста инфляции. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Nu.nl со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты, передает Day.Az.

По данным интернет-издания, в сентябре обанкротились 176 небольших компаний, что на 50 больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. "И хотя общее число не такое большое, это свидетельствует о том, что финансовые проблемы начинают оказывать влияние на экономику", - заявил профессор Тилбургского университета Йорис Нобен. Пандемия коронавируса и карантин вынудили многие фирмы использовать свои резервы, а теперь им пришлось столкнуться с резким ростом цен на топливо и энергию. При этом большинство компаний не могут переложить повышение цен на своих клиентов, отмечает Nu.nl.

Также все больше компаний закрывается добровольно - 16 346 за первые девять месяцев этого года по сравнению с 15 285 в 2021 году. А новых компаний открывается все меньше. "Наблюдается явное сокращение числа открывающихся компаний и увеличение числа людей, прекращающих предпринимательскую деятельность, - констатировал Нобен. - Как и в случае с банкротствами, это является признаком усиливающихся проблем".

На этой неделе газета Het Financieele Dagblad сообщила, что в 2023 году специалисты ожидают рост числа банкротств на 77% по сравнению с этим годом из-за того, что низкие процентные ставки по кредитам уходят в прошлое, а правительство прекращает срок действия программ помощи предпринимателям, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Согласно Центральному статистическому бюро Нидерландов, годовая инфляция в стране в сентябре достигла рекордных за всю историю 14,5%.