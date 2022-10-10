В Финляндии женщин хотят призывать в армию

Рабочая группа, созданная в понедельник Министерством обороны Финляндии, рассмотрит вопрос о распространении призыва в армию на женщин. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Среди населения Финляндии наблюдается широкая поддержка призыва в армию всех лиц в рамках одной возрастной группы - как женщин, так и мужчин", - заявил председатель группы Сами Нурми. "Наша деятельность станет основой для развития призыва в новом направлении", - добавил он.

Новая рабочая группа, которая будет работать до 1 сентября 2023 г., оценит, какие ресурсы необходимы для введения воинской обязанности для женщин, и составит предполагаемый график реализации этой меры. Также будут рассмотрены возможные изменения в законодательстве, которых может потребовать реформа.

Созыв рабочей группы - следующий шаг в направлении введения воинской обязанности для женщин после публикации в 2021 г. отчета парламентского комитета о реформе военной службы. Предлагаемая реформа должна "обеспечивать армию дополнительными людскими ресурсами, поддерживать укрепление воли населения к обороне страны и продвигать всеобщее равенство".

В настоящее время воинская обязанность в Финляндии не распространяется на женщин и жителей Аландских островов - шведскоязычной автономии в составе республики. Военная служба по призыву длится 165, 255 или 347 дней. В 1995 г. жительницы Финляндии получили возможность в добровольном порядке проходить военную службу во всех родах и видах войск, включая силы специального назначения.