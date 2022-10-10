В Китае предложили заплатить $2 млн за «самый успешный» сотовый номер
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Китайская аукционная платформа Ali выставила на продажу номер мобильного телефона 15666666666. Как сообщает MyDrivers, организаторы назвали сотовый номер "самым успешным числом в Китае", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что аукцион был запущен со стартовой ценой почти в $2 млн (более 13,6 млн юаней). Каждая ставка составляет $7 тыс. (50 тыс. юаней). Пока в торгах никто не участвовал.

Продавцы заверили, что номер не имеет скрытых ограничений и может быть передан сразу после покупки. Таким образом покупатель сможет пользоваться "красивым номером" в обычном режиме.

По данным аукциона, у номера имеется остаток на счете в размере $55 тыс. При этом платформа Ali потребует с победителя аукциона выплатить комиссию в размере 5% от итоговой суммы.

Вскоре после старта аукциона десятки тысяч пользователей стали следить за платформой. Однако в комментариях сомневаются, что на такой лот найдется покупатель. По мнению китайских пользователей, человек с подобной суммой денег не станет покупать такой удобный номер, так как его будут донимать мошенники и спамеры. Также, уверены они, богатые