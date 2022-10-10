Премьер Эстонии призвала не дробить единый рынок ЕС из-за цен на энергоресурсы

Единство рынка Евросоюза, страны-члены которого по-разному реагируют на резкий рост цен на энергетические ресурсы и планируют различные ответные меры на данные вызовы, должно быть сохранено. Об этом в понедельник во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся с визитом в Таллине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обеспечение стабильного снабжения энергоресурсами возможно только в том случае, если мы найдем совместные решения и не станем дробить единый рынок ЕС", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова премьер-министра.

В Таллине рассчитывают на лидерство Еврокомиссии в решении этой проблемы. "Надеемся на инициативу и предложения Еврокомиссии по этому вопросу", - сказала Каллас.