Китай оставит без изменений цены на бензин и дизельное топливо

Китай оставит без изменений внутренние цены на бензин и дизельное топливо на фоне волатильности мировых расценок на нефть. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Международная цена на нефть претерпела изменения с 21 сентября, при этом ее среднее изменение в последующие десять рабочих дней составило менее 50 юаней (около $7) за тонну. Поэтому цены на бензин и дизельное топливо на данном этапе корректироваться не будут", - приводит агентство заявление регулятора.

Госкомитет прогнозирует дальнейший рост мировых цен на нефть, которые интенсивно колебались в последнее время.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение десяти рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.