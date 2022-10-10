Изменение глобального миропорядка неизбежно

XXI век не оправдал надежд человечества на стабильность и справедливость, превратившись в сплошную полосу кризисов и конфликтов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия 2022-23 учебного года в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, после завершения Холодной войны, человечество надеялось на скорый мир, развитие и свободу, но эта атмосфера, в особенности, в последние годы, вновь оставила место страху и обеспокоенность, а на примере ряда стран - фашизму.

"Действующий миропорядок, основанный на стремлении к защите интересов победителей Второй мировой войны, столкнулся с самым крупным кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые - богатеют, бедные становятся еще более нищими. Миллиарды людей - от Африки до Азии - не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания", - констатировал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара во всеуслышание заявляет о наличии шанса на формирование справедливого миропорядка.​​​​​

"Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН. Мы подчеркиваем на всех платформах, что положение человечества - не безнадежное. Только представьте себе, что на сегодня более 7 млн тонн зерна поставлено на мировой рынок через Турцию. Другие страны бездействуют, тогда как мы стремимся внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", - отметил Эрдоган.

Политик выразил уверенность в том, что нынешнее столетие превратится в "Век Турции", и эти слова очень скоро претворятся в жизнь во всех областях.