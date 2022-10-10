Глава Пентагона примет участие во встрече министров обороны НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Брюссель для участия во встрече глав оборонных ведомств НАТО 12-13 октября, он также встретится с представителями международной группы по координации военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Министерством обороны США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, "это будет первая встреча министров обороны после саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года и первая встреча на уровне министров, в которой Финляндия и Швеция примут участие в качестве приглашенных". "Министры обсудят выполнение решений, одобренных в Мадриде, и дадут рекомендации относительно планирования в будущем", - подчеркивается в заявлении.

Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли 12 октября в Брюсселе встретятся с представителями международной группы по координации военной помощи Украине. Ожидается, что представители военных ведомств "почти 50 стран" примут участие в обсуждении вопросов, касающихся поддержки Киева в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине.