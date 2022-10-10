Глава Минэкономики Франции пообещал потратить €100 млрд на борьбу с ростом цен

Принятые властями Франции меры по ограничению роста цен, в частности на энергоресурсы, могут обойтись в €100 млрд до конца 2023 года. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр во время дебатов по законопроекту о государственных расходах на 2023-2027 гг. в Национальном собрании (нижняя палата парламента страны) в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В октябре 2021 года мы приняли одно из самых важных решений за последние пять лет, введя ограничение на рост тарифов на электроэнергию и газ, - заявил он. - В общей сложности в 2021, 2022, 2023 годах мы должны потратить €100 млрд, чтобы защитить наших соотечественников от стремительного роста цен".