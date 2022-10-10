Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Хакеры в понедельник совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Первые атаки зафиксировали около 3:00 в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Позднее специалисты отмечали сбои в работе сайтов международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О'Хара в Чикаго.

Атаки нарушили доступ к сайтам, информирующим о загруженности и времени ожидания в аэропортах. Однако действия хакеров не затронули управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами.