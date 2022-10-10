Генассамблея ООН возобновила спецсессию по Украине

В штаб-квартире в Нью-Йорке возобновила работу спецсессия Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основная цель спецсессии - рассмотрение резолюции с осуждением референдумов, проведенных Россией на территории Украины. Перед голосованием по документу, которое планируется провести до конца этой недели, в течение нескольких дней должны будут проходить дебаты.

К настоящему моменту желание выступить на заседании изъявили представители 67 стран. Мероприятие, как ожидается, откроет председатель Генассамблеи Чаба Кёрёши, далее Украина представит резолюцию, после слово будет передано России, а затем и другим странам, в числе которых Великобритания, Германия, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Азербайджан и Латвия.

По данным агентства, Генассамблея ООН одобрила предложение провести открытое голосования по проекту резолюции США с осуждением референдумов. С такой инициативой выступила Албания.