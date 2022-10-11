ЕС продолжит военную поддержку Украины и поможет подготовиться к зиме

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь и поддержку, а также поможет ей подготовиться к предстоящей зиме.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - сказал он.