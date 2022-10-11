https://news.day.az/world/1502300.html ЕС продолжит военную поддержку Украины и поможет подготовиться к зиме
ЕС продолжит военную поддержку Украины и поможет подготовиться к зиме
Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь и поддержку, а также поможет ей подготовиться к предстоящей зиме.
Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - сказал он.
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