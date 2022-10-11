https://news.day.az/world/1502301.html На Тайване зафиксировали сильное землетрясение
На Тайване зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в понедельник на восточном побережье Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии, в 71 км к юго-западу от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 2 км.
Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
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