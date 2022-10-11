На Тайване зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в понедельник на восточном побережье Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии, в 71 км к юго-западу от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 2 км.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало.