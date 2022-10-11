Турция незаменима для Европы - Эрдоган
Последние события в мире показывают незаменимость Турции для европейского континента.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабинета министров республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - сказал он.
Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию ситуации в Украине.
Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.
Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности.
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