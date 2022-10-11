https://news.day.az/world/1502303.html Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала на севере Сирии 8 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Министерство Национальной Обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули, боевики YPG/РКК обезврежены в ответ на обстрел зоны антитеррористической операции "Источник мира".
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