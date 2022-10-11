Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Сирии

Турецкая армия нейтрализовала на севере Сирии 8 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Министерство Национальной Обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, боевики YPG/РКК обезврежены в ответ на обстрел зоны антитеррористической операции "Источник мира".