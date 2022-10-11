В небе над Японией пролетел метеорит

В ночь с понедельника на вторник над несколькими районами восточной части Японии пролетел метеорит пролетел.

Об этом сообщил телеканал TV Asahi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам очевидцев, небесное тело перемещалось со скоростью около 50 км в секунду. Сведений о возможном падении метеорита не приводится.

Летом 2020 года над Токио пролетал метеорит. После этого два его осколка нашли в жилом районе города Нарасино в соседней со столицей префектуре Тиба.