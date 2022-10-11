Во Франции осудили попытки США

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Национальном собрании (нижней палате французского парламента), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", - сказал он.

Глава экономического блока правительства Франции назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон "продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам". В этом контексте он выразил убеждение, что "экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам". "Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и Европейским континентом", - подчеркнул Ле Мэр.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента, заявила, что газовые хранилища ЕС удалось заполнить почти на 90% в условиях замещения импорта из России поставками из Норвегии и США. Одновременно она призвала к согласованию ограниченного коридора цен на газ, чтобы защититься от дестабилизации энергетических рынков. В этом контексте, по словам фон дер Ляйен, ЕС уже контактирует с "доверенными партнерами", в частности с Норвегией, "с целью ограничить цену на импортируемый газ". При этом она не уточнила, ведет ли сообщество аналогичные переговоры с США.