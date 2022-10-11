Китайские производители микрочипов потеряли $8,6 млрд

Акции ведущих производителей микрочипов в Китае подешевели на 4-20% в ходе торгов на бирже в Гонконге, а суммарные потери капитализации местных компаний составили $8,6 млрд на фоне санкций США.

Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти США решили ужесточить экспортный контроль за полупроводниками, поставляемыми в Китай. Этот фактор усилил опасения трейдеров из КНР, что и привело к резкому обвалу акций местных высокотехнологичных компаний, говорится в материале.

"Акции ведущих китайских производителей чипов потеряли в понедельник рыночную стоимость на 8,6 млрд долларов, поскольку новые меры контроля за экспортом в США угрожают помешать планам Пекина по технологической самодостаточности", - сообщается в статье.

Ценные бумаги крупнейшего в Китае производителя микросхем - компании Semiconductor Manufacturing International Corp - упали на 4%. Акции Hua Hong Semiconductor подешевели на 9,4%, а Shanghai Fudan Microelectronics - на 20,2%, утверждает FT.

Новые ограничения властей США подразумевают запрет американским гражданам или организациям работать с китайскими производителями чипов без явного одобрения. Санкции также ограничивают экспорт производственных инструментов, которые позволили бы КНР разрабатывать собственное оборудование.

5 октября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление Минпромторга сообщила, что зеленоградский завод "Микрон" поможет компании "НМ-Тех" в разработке микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт. В настоящее время спрос на подобную продукцию превышает технические возможности выпуска.