https://news.day.az/world/1502318.html ЕС потратит полтриллиона евро на поддержку населения и бизнеса из-за роста цен
ЕС потратит полтриллиона евро на поддержку населения и бизнеса из-за роста цен
ЕС потратит полтриллиона евро на поддержку населения и бизнеса в условиях роста цен на энергию, пишет "Прайм" со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, за первые полгода 2022-го Евросоюз импортировал энергоресурсов на 380 миллиардов евро - обычно столько составляла стоимость годовых закупок. "Это побудило правительства ЕС увеличить расходы, чтобы смягчить удар по своим домохозяйствам и бизнесу. Эти бюджетные усилия в настоящее время оцениваются в полтриллиона евро и быстро растут", - сказал Мишель.
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