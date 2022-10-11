ЕС потратит полтриллиона евро на поддержку населения и бизнеса из-за роста цен

ЕС потратит полтриллиона евро на поддержку населения и бизнеса в условиях роста цен на энергию, пишет "Прайм" со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, за первые полгода 2022-го Евросоюз импортировал энергоресурсов на 380 миллиардов евро - обычно столько составляла стоимость годовых закупок. "Это побудило правительства ЕС увеличить расходы, чтобы смягчить удар по своим домохозяйствам и бизнесу. Эти бюджетные усилия в настоящее время оцениваются в полтриллиона евро и быстро растут", - сказал Мишель.