В Англии хотят запретить солнечные фермы

Министры планируют запретить солнечные фермы на большей части сельскохозяйственных угодий Англии, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что новый министр окружающей среды Ранил Джаявардена выступает против размещения солнечных батарей на сельскохозяйственных угодьях, утверждая, что это препятствует его программе роста и увеличения производства продуктов питания.

С этой целью, говорят источники в правительстве, он попросил своих чиновников переопределить категорию земель по их пользованию.