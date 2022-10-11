14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленобласти

Количество пострадавших в лобовом столкновении туристического автобуса и грузовика на трассе "Нарва" в Ленинградской области выросло до 14. Двоим потребовалась госпитализация, сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, детей среди получивших травмы нет. В травматологию попали 49-летний мужчина и 52-летняя женщина. Первому потребовалась операция, состояние обоих оценивается как среднее. Остальных отпустили лечиться амбулаторно.

В компании Lux Express, организовавшей туристический рейс из Петербурга в Ригу, рассказали, что ДТП произошло 10 октября вблизи деревни Гурлево. На борту находилось 18 человек, включая двоих водителей.

"Три пассажира оперативно приняли решение продолжить самостоятельно путь. Мы с ними связались и предложили им места в автобусе из Нарвы. Ждем, когда они пройдут границу, чтобы взять их на борт. Также вскоре на месте будет автобус, который следует из Санкт-Петербурга в Таллин. Он примет тех пассажиров, которые хотят продолжить поездку. Мы их также готовы доставить в Ригу с пересадкой в Таллине. Если кто-то из пассажиров захочет вернуться в Петербург, мы организуем такой трансфер", - отметил перевозчик.

В страшной аварии погиб водитель автобуса: он оказался под опрокинувшимся и загоревшимся грузовиком КамАЗ. Шофера из фуры достали очевидцы.

На месте работали три бригады скорой помощи и санитарная авиация. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации.