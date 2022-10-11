Жители европейской страны стали отказываться от горячей еды

Жители Чехии стали все чаще отказываться от горячей пищи из экономии. Об этом пишет Lidovky, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно выросли, в то время как инфляция "съела" большую часть зарплаты. Поэтому жители европейской страны все чаще выбирают заранее приготовленный дома холодный перекус. При этом в заведениях общепита чехи из экономии отказываются от десертов или напитков.

Как рассказала Анета Мартишкова из компании Edenred, по данным Чешского статистического управления, цены в ресторанах выросли на четверть. Поэтому люди выбирают в бизнес-ланчах самые дешевые блюда. Многие граждане даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.