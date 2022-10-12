Самый дорогой дом Лондона снова выставили на продажу

В Лондоне снова выставили на продажу самый дорогой дом в городе. Речь идет об особняке в Найтсбридже с видом на Гайд-парк, уточняет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конечным владельцем собственности является семья Хуэй Ка Яна, главы китайского строительного гиганта Evergrande Group. Особняк был куплен еще в 2020-м через Vision Perfect Global Limited, зарегистрированную на Виргинских островах. Стоимость потенциальной сделки не раскрывается, также нет и официальных комментариев по этому поводу.

Хуэй, когда-то один из самых богатых людей Китая, продавал активы после того, как обвал на рынке недвижимости привел к дефолту Evergrande и других застройщиков. Его собственный капитал упал примерно до шести миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов на конец 2019 года.

Семиэтажное здание, которое было перестроено из четырех отдельных домов, занимает площадь более 5,5 тысяч квадратных метров. В нем имеется 45 спален, плавательный бассейн, большая кухня, подземный паркинг и несколько лифтов. Как писали британские СМИ, некоторые комнаты украшены полудрагоценными камнями, такими как малахит и аметист, а также бронзой, золотом и серебром. В 1992-1994 годах дом лет реконструировался при участии парижского фотографа и интерьерного дизайнера Альберто Пинто.