Большой удар по армянскому лобби в Лос-Анджелесе

Нури Мартинес, президент городского совета Лос-Анджелеса, в понедельник подала в отставку со своего поста после того, как в социальные сети просочились аудиозаписи ее неоднократных расистских высказываний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Los Angeles Times, Мартинес объявила, что уйдет в отставку немедленно. Она также извинилась за свои непристойные замечания в адрес афроамериканцев.

Городской совет Лос-Анжелеса состоит из 15 человек. Аудиозаписи, впервые опубликованные на Reddit, были получены и опубликованы некоммерческой новостной платформой Knock LA и Los Angeles Times. В беседах, где проговорилась Мартинес, также участвовали члены совета Гил Седильо и Кевин де Леон, а также Рон Эррера - президент Федерации труда округа Лос-Анджелес.

На одной из записей слышно, как Мартинес высказывается о приемном чернокожем сыне члена городского совета Майка Бонина (белого американца). Она говорит на испанском, что сын Бонина "похож на маленькую обезьяну". "Они воспитывают его как маленького белого ребенка, которого надо прибить. Отвела бы я его за угол и потом вернула", - сказала Мартинес на записи, сделанной во время парада в 2017 году.

В политических кругах Лос-Анжелеса Мартинес известна своей проармянской позицией. С момента избрания на пост в городском совете Мартинес продолжительно работала на интересы армянских лоббистских организаций и неоднократно высказывалась против Турции и Азербайджана, особенно во время Второй Карабахской войны.