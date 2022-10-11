По Европе распространяется новый подвид «омикрон»

Европа может столкнуться с подвидом "омикрон"-штамма "цербер", который стал быстро распространяться в Великобритании. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ученых, передает Day.Az.

По информации издания, рост заражений "цербером" может привести к третьей волне заболеваемости вариантами "омикрона" в Европе.

"В процессе адаптации вирусы меняются так, чтобы обходить иммунитет. И новый вариант BQ.1.1 потенциально может стать источником следующей волны коронавируса", - уточнил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

С момента начала осени в странах Европы выявляют больше случаев заражения, в связи с чем специалисты здравоохранения Евросоюза заговорили о новой волне коронавирусной инфекции.