В Великобритании изобрели необычный «кетчуп»

Британская фабрика колбас, расположенная в графстве Йоркшир, предложила потребителям два новых соуса, со вкусами продуктов, которые едят во время традиционного английского завтрака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как сообщает The Sun, компания Heck изобрела "кетчупы" на основе запеченной фасоли и яиц, которые можно использовать вместо традиционных кетчупа и "коричневого соуса", употребляемых британцами в качестве приправы к сосискам.

"Кетчуп" из запеченных бобовых изготавливается из белой фасоли, томатов и специй. Соус из яиц - это комбинация из собственно яиц и соли.

Изобретатель новых соусов - Калум Смит, штатный шеф-повар бренда, который уже заявил, что его соусы уже вызвали неоднозначную реакцию.

"Есть те, кто жестко критикует, но многие говорят нам, что у них есть ощущение, будто они едят полный английский завтрак, хотя все, что им пришлось сделать, - это добавить пару соусов, вместо того, чтобы пачкать кучу посуды", - объяснил он.

Английский завтрак, напомним, состоит из сосисок, жареного бекона, поджаренных помидоров, яичницы, фасоли и тоста.