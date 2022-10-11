Япония окажет поддержку Кубе в связи с ущербом от урагана "Иэн"

Правительство Японии приняло решение направить властям Кубы партию гуманитарной помощи для оказания поддержки местному населению в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Иэн". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении японского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В партию гуманитарной помощи, в частности, войдут водоочистители, резервуары для хранения питьевой воды и катушки для электрических шнуров, - подчеркивается в нем. - Соответствующее решение принято ради поддержки местного населения, а также в связи с близкими отношениями между Японией и Кубой".

Ураган "Иэн" 4 октября усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона, когда проходил над провинцией Пинар-дель-Рио на западе Кубы, скорость ветра превышала 50 м/с. Циклон обесточил всю территорию островного государства и причинил значительный материальный ущерб провинциям Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио. К настоящему моменту электроснабжение в большинстве провинций восстановлено, запад страны до сих пор частично обесточен.