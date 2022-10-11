https://news.day.az/world/1502398.html В Иране протестующие избили сотрудников правительственных органов - ВИДЕО
В Иране протестующие избили сотрудников правительственных органов - ВИДЕО
В иранском городе Ширазе протестующие спасли арестованного молодого человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.
Участники протестов также избили сотрудников правительственных органов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре