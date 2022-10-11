В Иране протестующие избили сотрудников правительственных органов
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В иранском городе Ширазе протестующие спасли арестованного молодого человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

Участники протестов также избили сотрудников правительственных органов.