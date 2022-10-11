В России спрогнозировали новую волну COVID-19

Новый пик волны заболеваемости COVID-19 в России наступит не раньше 21 декабря 2022 года. Об этом "Газете.Ru" рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, передает Day.Az.

"Согласно данным статистики, между пиками разных волн в России интервал занимает три-шесть месяцев. Очередной пик будет не раньше, чем через три месяца после 21 сентября, то есть не раньше 21 декабря. Опять же сейчас трудно давать точные прогнозы из-за миграционных процессов", - объяснил Павел Волчков.

По словам собеседника "Газеты.Ru", данную стадию пандемии можно назвать финальной. Каждая последующая волна будет приносить если не меньше заражений, то меньше смертей.

"Я бы не ожидал каких-то серьезных всплесков заболеваемости. Если нового штамма, к которому у нас нет иммунитета, не появится (мы его в ближайшие полгода не ждем), то волны будут повторяться, но каждая из них будет давать меньший пик", - объяснил Волчков.

По словам вирусолога, несмотря на подъем заболеваемости в Европе, который сейчас идет в некоторых странах, в России вряд ли можно ожидать похожей картины.