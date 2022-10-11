В России загорелся цех, есть погибший

Военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты. У неё случайно запустился двигатель.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар произошел 10 октября на предприятии АО "6 Арсенал" в ярославском посёлке Бурмакино. По данным "Базы", возгорание началось в цехе по разборке боеприпасов, когда там проводились работы по утилизации ракеты для ПЗРК "C-300".

Во время разборки ракеты произошёл самопроизвольный запуск маршевого двигателя - в результате один из работников погиб, ещё двое получили ранения и были госпитализированы. При этом после аварии огонь охватил 700 квадратных метров, и потушить его удалось лишь через несколько часов.