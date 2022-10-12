https://news.day.az/world/1502458.html Нелегальные мигранты штурмуют Великобританию - ВИДЕО
Нелегальные мигранты штурмуют Великобританию - ВИДЕО
1 065 нелегальных мигрантов прибыли на 25 лодках в Великобританию.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам местных СМИ, в этом году их количество приближается к 40 000. Большинство из них - мужчины в хорошей физической форме, без паспортов и каких-либо других документов.
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