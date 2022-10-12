Нелегальные мигранты штурмуют Великобританию

1 065 нелегальных мигрантов прибыли на 25 лодках в Великобританию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам местных СМИ, в этом году их количество приближается к 40 000. Большинство из них - мужчины в хорошей физической форме, без паспортов и каких-либо других документов.