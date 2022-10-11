https://news.day.az/world/1502492.html Минобороны Польши создаст в стране военное интернет-телевидение
Сообщается, что для Военный издательский институт будет снимать для новой платформы фильмы и телевизионные программы.
Минобороны Польши создаст в стране военное интернет-телевидение
Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщает портал cyberdefence24.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что для Военный издательский институт будет снимать для новой платформы фильмы и телевизионные программы.
Он занимается распространением знаний о Вооруженных силах Польши и популяризацией культуры, традиций и истории польской армии.
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