Минобороны Польши создаст в стране военное интернет-телевидение

Министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение, сообщает портал cyberdefence24.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что для Военный издательский институт будет снимать для новой платформы фильмы и телевизионные программы.

Он занимается распространением знаний о Вооруженных силах Польши и популяризацией культуры, традиций и истории польской армии.