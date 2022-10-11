В Испании впервые в мире ребенку пересадили кишечник от умершего человека

Университетская клиника Ла-Пас в Мадриде впервые в мире успешно провела мультивисцеральную трансплантацию кишечника из донорского материала от умершего человека 13-месячной девочке, которая уже выписана и чувствует себя хорошо.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Мадридского сообщества Энрике Руис Эскудеро. Эта операция была проведена впервые в истории после трех лет исследований Группы врожденных пороков развития и трансплантации Научно-исследовательского института здравоохранения (IdiPAZ).

Донорство "при асистолии", таково его техническое название, - это донорство органов и тканей, полученных от лица, у которого диагностирована смерть. Эта методика позволяет после констатации смерти сохранить органы перфузией насыщенной кислородом крови через систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), чтобы пересаживаемый орган не испортился.

По данным Мадридского департамента здравоохранения, в последние годы число пациентов, которым требуется трансплантация твердых органов, чтобы остаться в живых, увеличилось, и "донорство при асистолии становится все более важным источником, поскольку у взрослых оно уже составляет треть донорства", сделанного в Испании.

Университетская больница Ла-Пас признана одним из лучших педиатрических центров трансплантологии как в Испании, так и в Европе.