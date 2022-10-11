https://news.day.az/world/1502559.html МВФ предсказал тяжелую зиму для Европы
МВФ предсказал тяжелую зиму для Европы
Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предсказал, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса. Однако, спрогнозировал он, в следующем году положение дел может лишь усугубиться.
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