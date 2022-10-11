Генассамблея избрала 14 новых членов Совета по правам человека ООН

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС это Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Киргизия, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник избрала в качестве новых членов Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2023-2025 годы 14 стран. Результаты выборов, прошедших в формате тайного голосования, объявил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши.

"Следующие 14 государств были избраны членами Совета по правам человека на трехлетний срок с 1 января 2023 года: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Киргизия, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР", - перечислил он.

В СПЧ ООН входят 47 стран. Ежегодно около трети из них сменяется в результате выборов. Срок полномочий составляет три года. Из-за выборов в СПЧ ООН была приостановлена работа спецсессии Генассамблеи по Украине. Она возобновится в среду, 12 октября.

Россия в апреле приостановила членство в СПЧ ООН после попытки западных стран ограничить ее полномочия в совете на фоне ситуации на Украине.