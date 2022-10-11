Нидерланды повысили уровень угрозы распространения коронавируса

Нидерланды изменили уровень угрозы распространения коронавируса с низкого до повышенного. Пока мер для борьбы с распространением заболевания не вводится, "однако наиболее уязвимые слои населения должны быть крайне осторожны", заявил во вторник министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС согласно данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, число пациентов с коронавирусом в голландских больницах увеличилось за последнюю неделю с 873 до 1 160 человек, 47 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии. Число положительных тестов также увеличивается.

В связи с этим правительство повысило уровень угрозы распространения вируса до второго из четырех уровней. Это означает, что влияние вируса на общество и систему здравоохранения усилилось, но не до критической степени, когда значительно увеличивается количество людей, которые не могут выходить на работу из-за болезни.

Кёйперс особо обратил внимание на то, что число положительных тестов в домах престарелых увеличилось за неделю на 23%. В связи с этим он призвал пожилых людей и другие уязвимые группы населения сделать повторную прививку от коронавируса, чтобы защитить и себя, и окружающих.