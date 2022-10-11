В ФАО заявили, что пандемия и конфликты привели к кризису доступа к продовольствию

Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй считает, что основные причины продовольственных кризисов, к которым он отнес, в частности, недостаточные инвестиции в агропродовольственные системы, могут сохраниться и в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС пандемия, украинский кризис и другие продолжающиеся конфликты по всему миру привели к серьезному кризису доступа к продовольствию. С таким утверждением во вторник выступил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй на совместном заседании министров финансов и сельского хозяйства стран G20.

Сокращение запасов некоторых товаров, повышение стоимости энергоносителей и удобрений, плохие погодные условия в ряде ключевых стран-производителей, неопределенность в торговой политике и риски, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине, вызывают беспокойство, подчеркнул глава ФАО. По его мнению, растут факторы риска, которые могут превратить нынешний кризис доступа к продовольствию в кризис наличия продовольствия.

"Инфляция цен на продовольствие вызывает особое беспокойство, прежде всего для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, которые тратят большую часть своих доходов на продукты питания", - приводятся его слова в пресс-релизе организации. Он уточнил, что в большинстве стран рост розничных цен на продовольствие составляет от 10% до 30% в годовом исчислении.

По словам генерального директора ФАО, основные причины продовольственных кризисов, к которым он отнес, в частности, недостаточные инвестиции в агропродовольственные системы, могут сохраниться и в 2023 году