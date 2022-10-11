Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Астане 12-13 октября. На полях саммита он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила во вторник администрация Эрдогана.

По ее данным, визит турецкого лидера в Казахстан организован по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент примет участие в четвертом заседании совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Казахстаном, а также в саммите СВМДА, который пройдет в Астане", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Эрдоган выступит на саммите.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Астане планируется встреча президентов двух стран. По его словам, темами предстоящих переговоров станут Украина, двусторонние отношения, "обмен мнениями по текущим делам".