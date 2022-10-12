В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter напомнил о плане США по захвату семи стран мира за пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он опубликовал отрывок из речи генерала армии Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке Уэсли Кларка в 2007 году, в которой тот говорил о военных планах Пентагона двадцатилетней давности.

На видеозаписи военачальник рассказал о том, что в 2001 году представитель Генштаба раскрыл тайную стратегию американского оборонного ведомства.

Предполагалось атаковать и уничтожить правительства в семи государствах в течение пяти лет. Речь шла о Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане, Иране и Ираке. При этом, по словам Кларка, Пентагон до конца не понимал, что станет предпосылкой к военным действиям.

"Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь", - написал Лицзянь, цитируя генерала.