Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии закончился скандалом

Ежегодный новозеландский конкурс "Птица года" может закончиться скандалом, поскольку многолетний фаворит какапо был исключен из бюллетеней для голосования после того, как дважды выиграл соревнование, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Толстый, нелетающий и ведущий ночной образ жизни попугай - единственный вид, он дважды занимал первое место как любимая птица Новой Зеландии в 2020 и 2008 годах.

Однако в этом году он отсутствует в списках из-за опасений, что его слава может отвлечь внимание от не менее харизматичных кандидатов.

Какапо - самый тяжелый попугай в мире, и благодаря многолетним усилиям по сохранению он был спасен, когда находился на грани исчезновения. Его численность увеличилась с 50 особей в 1990-х годах до 252.

Поскольку голосование должно было начаться на следующей неделе, некоторых сторонников конкурса не убедили объяснения отсутствия их любимого кандидата.

"Его толкнули", "Его ограбили", "Это не спортивно", - комментируют новозеландцы в соцсетях.

Представитель Forest and Bird, организатор мероприятия, отвергла утверждения о том, что какапо был запрещен для конкурса навсегда.

"Это перерыв. Это определенно не пожизненный запрет, - заявила представитель Forest & Bird Эллен Райкерс. - Знаете, если одна и та же птица будет побеждать каждый год, это может сделать ее не такой интересной".