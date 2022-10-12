Испугавшихся взрыва грабителей-неудачников задержали на Урале

В Свердловской области задержали несостоявшихся грабителей, которые провалили миссию из-за того, что оказались слишком пугливыми. Они проникли в магазин и попытались вскрыть банкомат с помощью газового оборудования.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступники накачали терминал пропаном, спрятались за кассу и заткнули уши. Однако взрыва не последовало, вместо него сработала охранная сигнализация. Сообщники так испугались, что сбежали, бросив на месте все вещественные доказательства, которые впоследствии помогли оперативникам выйти на след преступников.

Воры совсем не ожидали, что полицейские найдут их так быстро, и сразу признали вину. Если бы подозреваемым удалось взломать банкомат, то их добычей стали бы почти полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд приговорил к шести годам колонии мужчину, который попытался взорвать банкомат. Самодельная бомба преступника не сработала, преступника задержали.