В Египте заявили о возможном потрясении энергорынка

Решение стран - участниц сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может потрясти энергорынки. Об этом сообщается в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последствия решения ОПЕК+ могут вылиться в потрясения на энергетических рынках, которые возможно усилятся из-за эмбарго, введенного на экспорт российской и иранской нефти", - отметили в докладе.

В публикации добавили, что последствия также могут усилиться из-за нежелания производителей в США нарастить поставки для поддержания уровня цен.