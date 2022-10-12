Врач извлек 23 контактные линзы из глаза женщины

Врач извлекла 23 однодневные контактные линзы из глаза забывчивой женщины, не вынимавшей их несколько дней. Об этом сообщает The Sun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, старые контактные линзы слиплись в зеленоватую массу, покрывающую глаз. Специалисту пришлось извлекать их по одной.

На записи, опубликованной в TikTok и набравшей более 23 миллионов просмотров, слышно, как врач говорит женщине, что она побила рекорд Гиннеса, забыв в глазах наибольшее количество линз.

Врач призвала пациентов, которые носят контактные линзы, не оставлять их в глазах на ночь.