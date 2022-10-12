Ураган «Джулия» вызвал наводнения в Мексике

Ураган "Джулия" добрался до Мексики, вызвав наводнение в мексиканском Акапулько и других муниципалитетах штата Герреро, сообщают местные СМИ.

Газета El Salvador опубликовала серию снимков, на которых запечатлены последствия затоплений в одном из наиболее пострадавших мест страны - кантоне Рио Гранде в Сан-Мигеле. Вода за полчаса затопила дома местных жителей на высоту метра и уничтожила имущество и животных. Жители пожаловались, что никто из властей не обратился к ним, чтобы оказать помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации министерства образования штата Герреро, из-за наводнения в муниципалитетах регионов Коста-Чика, Акапулько, Коста-Гранде и верхней части Сьерры пришлось отменить занятия и задействовать образовательные учреждения в качестве убежищ.

Отмечается, что водой унесло нескольких человек - мотоциклиста, женщину и "полдюжины студентов", их судьба неизвестна.

Тропический циклон "Джулия" с воскресенья причинил огромный ущерб странам Южной и Центральной Америки. Наводнения от Венесуэлы до Мексики унесли десятки жизней, в различной мере от них пострадали сотни тысяч человек.

9 октября ураган "Джулия" обрушился на побережье Никарагуа. Синоптики на сайте Национального ураганного центра США (NHC) предупреждали, что из-за урагана возможны ливневые паводки и селевые потоки в Центральной Америке и на юге Мексики. По информации El Pais, в итоге 2000 домов превратились в руины, 3000 оказались затопленными, пострадавшими признаны 1500 семей. Как заявил вице-президент Росарио Мурильо, погибших не было, но ветер и дожди нанесли значительный материальный ущерб.