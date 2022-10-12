Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода Дружба в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, сообщил оператор польского участка Pern. Его цитирует телеканал RFM24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во вторник, поздно вечером, системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Przyjaźń" ["Дружба" - польск.] на одной из двух линий западного участка трубопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка", - говорится в сообщении.

Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

"На данный момент причины инцидента не известны - перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена . Второй трубопровод работает без изменений", - пояснили в Pern.

Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе Померанский участок, по которому нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме. Оператор также сообщил, что обеспечивает охрану места происшествия.