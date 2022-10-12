https://news.day.az/world/1502693.html В районе Гоа разбился истребитель индийских ВМС
В районе Гоа разбился истребитель индийских ВМС
Истребитель ВМС Индии МиГ-29К разбился во время планового полета в районе индийского штата Гоа. Как сообщает в среду пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter, пилот катапультировался, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У МиГа-29К, совершавшего плановый боевой вылет над морем у побережья Гоа, возникла техническая неисправность при возвращении на базу. Пилот благополучно катапультировался и был обнаружен в ходе быстрой поисково-спасательной операции", - говорится в сообщении.
По этой информации, состояние пилота оценивается как стабильное. Началось расследование причин происшествия.
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