В районе Гоа разбился истребитель индийских ВМС

Истребитель ВМС Индии МиГ-29К разбился во время планового полета в районе индийского штата Гоа. Как сообщает в среду пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter, пилот катапультировался, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У МиГа-29К, совершавшего плановый боевой вылет над морем у побережья Гоа, возникла техническая неисправность при возвращении на базу. Пилот благополучно катапультировался и был обнаружен в ходе быстрой поисково-спасательной операции", - говорится в сообщении.

По этой информации, состояние пилота оценивается как стабильное. Началось расследование причин происшествия.