Армяне подтвердили свою преступную сущность

Армянский след в подрыве Крымского моста подтвердился. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, взрывчатку для организации теракта на Крымском мосту доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, передает Day.Az.

Как отметили в ФСБ со ссылкой на данные следствия, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и отправили в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между Baltex Capital S.A. (Русе) и ООО "Транслогистик УА" (Киев).

ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - сообщили в ЦОС.

Всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников подготовки теракта. По данным ЦОС, к организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению были привлечены граждане Украины Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии брокер по имени Леван, Иносаридзе Сандро и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения.

С 29 сентября по 3 октября в терминале "Трансальянс" в Ереване груз растаможили по правилам ЕврАзЭС, произвели подмену документов, после чего отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, Алаверди), а получателем - ООО "Лидер" (Москва).

В дальнейшем на грузовом автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, 4 октября груз пересек в пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу и 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края. 7 октября документы на груз снова изменили, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Крыму.

В этот же день палеты загрузили в грузовой автомобиль россиянина Юсубова Махира, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 07:03 по бакинскому времени при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.