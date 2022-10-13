Старейший банк в США начал принимать криптовалюту

Старейший в США банк - Bank of New York Mellon (BNY Mellon) - принял решение начать принимать на хранение криптовалюту и цифровые активы. Об этом говорится в распространенном учреждением пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня BNY Mellon объявил, что его платформа хранения цифровых активов запущена в США. <...> Ряд клиентов теперь может хранить и переводить биткойны и эфириумы", - сообщил банк.

Согласно информации, представленная платформа позволит клиентам одновременно производить операции и с традиционными активами, и с криптовалютой.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем опирается на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.