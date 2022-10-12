Во Владивостоке загорелся вагон поезда из-за полыхающей рядом фуры

Во Владивостоке произошел крупный пожар. Там сначала загорелся грузовик, а затем пламя перекинулось на вагон железнодорожного состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Фадеева во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.