https://news.day.az/world/1502717.html Во Владивостоке загорелся вагон поезда из-за полыхающей рядом фуры - ВИДЕО
Во Владивостоке загорелся вагон поезда из-за полыхающей рядом фуры - ВИДЕО
Во Владивостоке произошел крупный пожар. Там сначала загорелся грузовик, а затем пламя перекинулось на вагон железнодорожного состава.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Фадеева во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре